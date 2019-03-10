ADASU HES nehrini temizliyor

Çaybaşı Yeniköy İlkokulu öğrencileri ADASU HES'i gezdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından hayata geçirilen dev yatırımlar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Çaybaşı Yeniköy İlkokulu öğrencileri ve sınıf öğretmenleri, derste teorik olarak öğrendikleri hidroelektrik santraline ilişkin detayları gözlemlemek için ADASU HES'i ziyaret ettiler. Gezide SASKİ'nin uzman personelleri öğrencilere sudan elektrik enerjisinin nasıl üretildiği ve tesisin nasıl çalıştığı gibi konularda öğrencilere bilgiler verdiler. Merak edilen soruları cevaplandırdılar.

“Herkes gelip görmeli”

Gezinin ardından düşüncelerini paylaşan ve tesisin yerel idare tarafından yapıldığını öğrenince çok şaşırdığını söyleyen Sınıf Öğretmeni Gözde Postacıoğlu, “Herkesin kesinlikle gelip görmesi gereken bir tesis. Çalışanların bu derece profesyonel olmaları ve güzel bir şekilde ağırlamalarından oldukça memnun kaldık. Bu gezinin öğrencilerimiz için hayatları boyunca hatırlayacakları bir tecrübe olduğu kanaatindeyim. Burada önemli bilgiler edindiler. Ben de öğrencilerimle birlikte HES'in nasıl çalıştığını ilk kez görmüş oldum. Böyle faydalı gezilerle bizlere hizmet sunan SASKİ'ye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Tarımsal üretime destek olunuyor”

Sınıf Öğretmeni Dilek Cirit yaptığı açıklamada, “Derste işlediğimiz bir konuydu. Öğrencilerimiz HES'leri merak ediyordu. SASKİ'nin de böyle güzel bir hizmet verdiğini duyunca değerlendirmek istedik. Öğrencilerimiz merak ettikleri soruların cevaplarını profesyonellerden aldılar. Çok faydalı bir gezi oldu. ADASU HES'e gelene kadar hidroelektrik santrallerinin zararlı olduğunu düşünüyordum. Fakat tam aksine bu kadar yararlı olduklarını öğrencilerimle birlikte ben de yeni öğrendim. Buradaki teknoloji muazzam. Ayrıca doğaya da faydalı. Bir yandan elektrik üretirken diğer yandan Sakarya Nehri'ni temizliyor. Aynı zamanda burada toplanan su inşa edilen sulama kanalları vasıtasıyla belirli dönemlerde tarlaların sulanmasında ve tarımsal üretime destek olunmasında da kullanılıyormuş” ifadelerini kullandı.