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Adatıp Sağlık Grubu Hestourex 2019 Fuarı'nda

Özel Adatıp Sakarya ve İstanbul Hastaneleri’nin bağlı olduğu Adatıp Sağlık Grubu, Antalya’da bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen Hestourex 3.

Özel Adatıp Sakarya ve İstanbul Hastaneleri'nin bağlı olduğu Adatıp Sağlık Grubu, Antalya'da bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen Hestourex 3. Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'na katılım sağladı.


Türkiye'den ve dünyadan ziyaretçilerin yanı sıra, sektöründe profesyonel katılımcıların yer aldığı fuarda, Adatıp standı büyük ilgi gördü. Açılışı 4 Nisan 2019 günü yapılan fuar, 7 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek.

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