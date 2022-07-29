Adatıp'ta Algoloji Polikliniği hizmet vermeye başladı

Bu çerçevede Uzm. Dr. Zeynep Tuncer, kanser ağrıları da dahil olmak üzere , bel, boyun, başağrısı ve diğer kas iskelet sistemi kaynaklı pek çok ağrı türünde tedavi uygulayacak.

Konuyla ilgili olarak bilgilendirmede bulunan Tuncer, “Algoloji (Ağrı) Polikliniğimizde, hastalarımıza hizmet verirken pek çok kronik ağrı türünde tedavi uygulayacağız. Kanser ağrıları, baş ve yüz ağrıları, boyun ve sırt ağrıları, zona ağrıları, nevraljiler, bel, kalça ve bacak ağrıları, diz ağrısı, omuz ağrıları, nöropatik ağrılar gibi pek çok ağrı türünün teşhis ve tedavi imkanını hastalarımıza sunacağız. Ağrı tedavisine, ağrıları 3 aydan fazla süreli olarak geçmeyen, medikal tedavileri yetersiz kalmış ve cerrahi düşünülmeyen hastalar hizmet alabilecekler. Ayrıca kanser hastalarının yaşadığı ağrıların her aşamasında kendilerine ağrı kontrolünde destek olacağız" dedi.