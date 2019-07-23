İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ADİM ile iletişim artık daha hızlı

Adapazarı Belediyesi İletişim Merkezi (ADİM) belediye binasında hizmete başladı.


Adapazarı Belediyesi oluşturduğu çalışma programı dahilinde, 32 projesine sırası ile start vermeye devam ediyor. Adapazarı Belediyesi Ana Binası giriş katında, yeni dönem projeleri arasında yer alan, Adapazarı Belediyesi İletişim Merkezi (ADİM) oluşturularak faaliyete geçti. “Halkla birlikte yönetim” ilkesinin temelini oluşturan bir merkez düşünerek çalışma yaptıklarını belirten ve İletişim Merkezi ile ilgili bilgi veren Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı Belediyesi İletişim Merkezi'mizde, bilgisayar teknolojisi ile telefon altyapısını birleştirerek kullanıyoruz. Hemşehrilerimizin bizlerle daha hızlı irtibata geçebilmesine, istek, görüş ve önerilerinin kayıt altına alınmasına imkan sağlayan bir halkla ilişkiler ve iletişim modelini hayata geçirdik. ADİM, görev başında. Hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.