AFAD Başkanı Güllüoğlu, Sakarya AFAD ekiplerini ziyaret etti

Mehmet Güllüoğlu 2018 yılının son saatlerinde AFAD Sakarya İl Müdürlüğünü ziyaret ederek nöbetçi personele görevlerinde başarılar diledi.

Mehmet Güllüoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyarete İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Aras İlhan Yılmaz, AFAD Nöbetçi Personelleri ile AFAD gönüllüleri eşlik etti. Başkan Güllüoğlu, hizmet binasını gezerek İl Müdürü Kaşkaş'tan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Güllüoğlu, Sakarya AFAD Müdürlüğü içerisinde bulunan AFAD Gönüllülerine tahsis edilen Sivil Savunma Muhabere Koordinasyon Merkezini de ziyaret ederek AFAD Gönüllülerinden Amatör Telsizcilik ve Haberleşme ile ilgili bilgiler aldı. Başkan Güllüoğlu, ziyarette hazır bulunan AFAD gönüllüsü Ahmet Memiş'e ve tüm AFAD gönüllülerine bu örnek çalışma için teşekkür etti. Daha sonrasında ise Afet Gönüllüleri Derneğini ziyaret eden Güllüoğlu, çalışmalardan dolayı İl Müdürü Kaşkaş'a ve tüm AFAD çalışanlarına teşekkür etti.

İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ise, “Yılın son gününün son saatlerinde İl Müdürlüğümüzü ziyaret ederek şahsımı ve tüm personelimizi motive eden onurlandıran AFAD Başkanımız Dr. Mehmet Güllüoğlu'na şükranlarımı arz ederim” dedi.