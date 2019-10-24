AFAD İl Müdürü Kaşkaş, Sakarya'da 702 toplanma alanı olduğunu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, ‘Afetlere Hazırlık Yılı Projesi' kapsamında düzenlenen ve Ekim ayı teması olan ‘Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları' hakkında açıklamalarda bulunarak Sakarya'da 702 toplanma alanı belirlediklerini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hayata geçirilen ‘Afetlere Hazırlık Yılı Projesi' kapsamında Ekim ayı teması olan ‘Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları' ile ilgili Erenler Belediyesi bahçesinde basın açıklaması gerçekleştirildi. Sakarya genelinde 16 ilçede toplam 702 adet toplanma alanı olduğunu belirten AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AFAD olarak afet öncesi yapılması gerekenlerin yapılması hususunda çok büyük ve önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sakarya'nın 1'inci derece deprem bölgesi olduğunu ve afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Kaşkaş, “Gerek ülkemiz gerekse bölgemiz ve gerekse ilimiz afetler ülkesi özellikle deprem ülkesi, bölgesi ve ilindeyiz. Bu anlamda ilimiz Sakarya 1'inci derece deprem bölgesi. Bu depremler Dünya var olduğundan beri olmuş ve bundan sonra da olacak. Meşhur bir söz var; afetler öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Bu anlamda bizlerde AFAD olarak afet öncesi yapılması gerekenlerin yapılması hususunda çok büyük ve önemli çalışmalar yapıyoruz. Afetin 3 tane aşaması var; afet öncesi, sırası ve sonrası. Öncesinde afet risklerini belirlemek, tedbir almak ve olası bir afette de can ve mal kaybını en aza indirmek. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız 2019 yılını ‘Afetlere Hazırlık Yılı' olarak ilan etti. Ve bu çerçevede de her aya bir konu, bir tema koydu. Geçen ayın konusu afet çantasıydı bu ayın yani Ekim ayının konusu ise toplanma alanları. Dolayısıyla bizde bu çerçevede bugün bu bildiriyi yapıyoruz” dedi.

Kriterlere uygun olan alanları toplanma alanı olarak belirliyoruz

Toplanma alanlarının belirlenme kriterleri hakkında açıklamalarda bulunan Kaşkaş, “Toplanma alanları bir afet özellikle bir deprem olduğunda o depremden hemen sonra vatandaşlarımızın gitmeleri, toplanmaları gereken güvenli alanı ifade ediyor. Bu çerçevede de ilimizdeki toplanma alanlarını belirlerken şu kriterlere dikkat ettik; koordinatlarını belirledik, alanın mevcut kullanım durumunu değerlendirdik, arazinin su durumunu yani bir toplanma alanının su ve sel baskınından etkilenmemesi gerekiyor zira afetlerden özellikle depremlerden sonra 2'ncil afetler meydana geliyor. Dere kenarında olup olmadığına dikkat ediyoruz. Ulaşım durumu, yolun cinsine dikkat ediyoruz. Aydınlatma durumu önemli, alanın zemin niteliği (beton, parke, toprak, kum vb.) durumlarına dikkat ediyoruz. Elektrik, içme suyu ve kanalizasyon tesisleri durumuna dikkat ederek tüm bu kriterleri göz önüne alarak, bu kriterlerin uygun olduğu alanları toplanma alanı olarak belirliyoruz. Bu çalışmaları yerel yönetimler, belediyelerimiz ile birlikte yapıyoruz. Yerleri belediyelerimiz belirliyor daha sonrasında AFAD olarak biz gidiyoruz, kontrolleri yapıyoruz ve saymış olduğumuz kriterlere uygunsa o alanı toplanma alanı olarak belirliyoruz. Ve daha sonrasında belediyelerimiz tarafından bu alanlara birer tabela dikiliyor” diye konuştu.

702 alanı toplanma alanı olarak belirlemiş durumdayız

İlçelerdeki toplanma alanlarının sayısını veren Müdür Kaşkaş, Sakarya'da toplamda 702 adet toplanma alanının bulunduğunu söyleyerek, “Şuanda bulunduğumuz alan Erenler Belediyesi tarafından belirlenmiş toplanma alanıdır. Bu çerçevede ilimizde toplamda 702 adet toplanma alanı belirlemiş durumdayız. Adapazarı ilçemizde 136 adet, Akyazı ilçemizde 66 adet, Arifiye ilçemizde 25 adet, Erenler'de 29 adet, Ferizli'de 8 adet, Geyve'de 85 adet, Hendek'te 101 adet, Karapürçek'te 13 adet, Karasu'da 26 adet, Kaynarca'da 49 adet, Kocaali'nde 26 adet, Pamukova'da 40 adet, Serdivan'da 29 adet, Söğütlü'de 20 adet, Sapanca'da 23 adet ve Taraklı'da 26 adet olmak üzere toplamda 702 alanı, toplanma alanı olarak belirlemiş durumdayız” şeklinde konuştu.