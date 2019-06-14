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AFAD'tan gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı 55 personel gerçeği aratmayan olası büyük çaplı trafik kazalarına karşı müdahale ve kurtarma tatbikatında, kaza sonucu dereye uçan 2 araçta bulunan 4 yaralıyı başarıyla kurtardı.

Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı 55 personel gerçeği aratmayan olası büyük çaplı trafik kazalarına karşı müdahale ve kurtarma tatbikatında, kaza sonucu dereye uçan 2 araçta bulunan 4 yaralıyı başarıyla kurtardı.


AFAD ekipleri, eğitim programları kapsamında gerçeği aratmayan olası büyük çaplı trafik kazalarına karşı müdahale ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata Arama Kurtarma Birlik Müdürü Dr. Özge Aktaş Panta, 55 AFAD personeli ve 2 Sakarya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi katıldı. Senaryo gereği gerçekleşen tatbikatta; arama kurtarma ekiplerine Sapanca ilçesi Yanık mahallesinde bulunan iki otomobilin karıştığı bir kaza meydana geldiği, araçlardan birinin kontrolünü kaybetmesi sonucu diğer araca çarptığı ve iki aracın uçurumdan ‘Yanık Deresine' düştüğü ihbarı geldi.


İhbar üzerine olay bölgesine AFAD ekipleri sevk edildi. Olay bölgesine sevk edilen öncü ekipler 4 vatandaşın araçlarda sıkıştığı ve yaralı olduğunu gözlemleyerek destek ekip istenmesi ile müdahale çalışmaları başlattı. AFAD ekipleri uçurumdan çeşitli istasyon ve kurtarma makara sistemleri kurarak araçların bulunduğu dereye ulaştı. Ekipler araçlarda sıkışan vatandaşları arama kurtarma makineleri ile kurtararak sağlık müdahalesi yaptı.


Gerçekleşen tatbikatta ekipler; olası trafik kazalarına karşı koordine olma, hızlı ve etkin müdahale edebilme, kaza olaylarına karşı bilgi, beceri ve kapasitesini geliştirmek, arama kurtarma çalışmalarındaki eksiklik, aksaklıklarını görmek ve olası afet ve acil durumlara karşı devamlı hazırlıklı olmak amacıyla yapılan tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.

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