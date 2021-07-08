Afet bölgelerinde onarım çalışmaları sürüyor

Tüm araçları ve personeliyle sahada olan SASKİ ekipleri Hendek, Akyazı, Kocaali ve yağıştan etkilenen diğer ilçelerde hasar gören altyapının onarım çalışmalarına ivedi bir şekilde başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehirde yoğun bir şekilde etkisini gösteren yağışların ardından zarar gören altyapı hatlarının onarımına başladı. Sel ve su baskınlarının yaşandığı ilk günden beri sahada çalışmalarını sürdüren ekipler yağışların durması ile birlikte onarım çalışmalarını da başlattı. Yaşanan olumsuzluklardan vatandaşların minimum seviyede etkilenmesini sağlamak için tüm araçları ve ekipmanları ile yağışların başladığı andan itibaren sahada çalışmalarını sürdüren SASKİ ekipleri yaşanabilecek daha büyük olumsuzlukların da önüne geçti. Yağışların durmasının ardından hasar tespit edilen bölgelerde altyapı çalışmalarını başlatan ekipler Hendek, Akyazı, Kocaali ve yağıştan etkilenen diğer ilçelerde bulunan altyapı hatlarının onarımını başlattı.

Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak yağışların başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimizle sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olarak kurtarma çalışmalarının ardından yaşanan afetten dolayı zarar gören bölgelerde de onarım çalışmalarımızı hızla başlattık. Altyapı hatları zarar gören ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Hızla sürdürülen çalışmalar sayesinde selden dolayı oluşan zararları en kısa zamanda gidereceğiz” ifadeleri kullanıldı.