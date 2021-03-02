Afet farkındalık eğitimi bu kez de muhtarlara ve azalarına verildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 40 mahalle muhtarı ve azalarına Sakarya İl AFAD Müdürlüğü tarafından afet eğitim semineri verildi. Seminerde, olası afet durumlarına karşın evde bulundurulması gerekenlere dikkat çekildi.

Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Sakarya Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından 40 mahalle muhtarı ve azalarına afet eğitim semineri verildi. Seminere, Karasu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Turan Yüzücü ile birlikte yaklaşık 200 kişi katılım sağladı. Seminer öncesi Yüzücü, pandemi sürecindeki kısıtlamaları ve tedbirleri muhtarlara aktararak hatırlatmada bulundu. Hüseyin Kaşkaş, muhtar ve azalara olası afet öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Kaşkaş, deprem, sel, heyelan, yangın gibi afetlerde öncesi, sırası ve sonrasında ne gibi tedbirler alınması gerektiğini, afetlere karşı evlerde nelerin bulundurulması gerektiğini ifade etti. Kaşkaş, seminerde yangın tüpü ve afet çantasının önemliliğine de vurgu yaptı.

Afet farkındalığı ile ilgili sunum yapan İl AFAD Müdürü Kaşkaş, "Bir yıldan beri bütün dünyayı etkileyen bir afet yaşıyoruz. Afet ile mücadelede dünyaca kabul edilen üç madde var. Maske, mesafe, temizlik. Pandemi süreci içerisinde İzmir depremi yaşadık. Oraya gelen gerek görevli, gerek vatandaşın yüzde 80'i bundan etkilendi. Çünkü afet içerisinde afet yönetmeyi beceremiyor, bu kurallara uyamıyoruz. Öncesinde tedbir almak, afet sırasında hızlı ve etkili müdahale etmek, sonrasında bozulan hayatı kısa sürede normale dönüşmesini sağlamamız gerekiyor" dedi.