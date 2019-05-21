Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi için hazırlıklar başladı

Dr. Filiz Piroğlu ve enstitü yönetimi ile AKOM'da bir araya geldi.

Sakarya'da afet bilincini arttırmak amacıyla Sakarya Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi projesini çok önemsediklerini belirten Başkan Ekrem Yüce, şehrin tüm yönleriyle her an afete hazır olacağını ifade etti. Başkan Yüce, Prof. Dr. Piroğlu ve beraberindeki heyete Sakarya'da yapılması planlanan projeye ilişkin bilgiler verdi.

Sakarya'nın deprem bölgesinde yer alan bir şehir olduğunu ve yaklaşık her 30 yılda bir yıkıcı bir depremle karşılaştığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “99 depreminde enkaz altından çıkan biri olarak afetin en acı yönlerini gördüm. Bu sebeple yeni dönem projelerimiz arasında yer alan Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi projesini çok önemsiyorum. Bu merkez ile doğal afetlere karşı en hızlı tedbirleri alıp en az kayıpla atlatmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızı afetlere karşı bilinçlendirerek olası doğal afetlere karşı hazır olacağız” dedi.

Sadece Sakarya'ya değil, tüm Türkiye'ye hizmet sunacak bir proje olacağını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Afet ve acil durum eğitim merkezimizde sualtı kurtarma, kuyu kurtarma, araç kazaları, araç yangınları, lpg yangınları, akaryakıt yangınları, flash over odası, çok maksatlı yangın odası her zaman hazır bulunacak birimler olacak. Kurmayı hedeflediğimiz merkez sadece Sakarya'ya değil, tüm Türkiye'ye hizmet sunacak. Türkiye'de ilklerin arasına girmesini hedeflediğimiz merkezimizde şehir dışından eğitim için gelen misafirlerimizin konaklama ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Afet konusunda en iyi hazırlığı olan ülkelerle irtibat halinde olacağız” diye konuştu.