AFGD eğitimlere devam ediyor

13 araç ile 35 kişilik ekiple dağlık alanda doğa arama kurtarma eğitimi, Pamukova ilçesi Kaymakam Suyu yaylasında yapıldı. Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde psikolojik hazırlık eğitimi, lojistik, intikal, güvenlik, tamp-aydes-ikas, tahliye ve tahliye türleri, genel yapı bilgisi, genel hazmat bilgisi, coğrafi bilgi sistemi kullanımı konuları işlendi. Kurtarmada kullanılan ipler, halatlar-düğümler, teknik malzemeler ve kamp malzemeleri, sedye ile yaralı tahliyesi, dar ve dik açı ile yaralı tahliyesi-palanga sistemleri, INSARAG uygulamaları konularında teorik eğitimler verildi.