Afrin için 5 yardım tırı Sakarya'dan yola çıktı

Sakarya Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya il ve ilçe şubelerince ortak düzenlenen organizasyon kapsamında toplanan 5 tır yardım malzemesi dualarla Afrin'e gönderildi.

Sakarya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesince ‘Afrin'e İnsani Yardım Konvoyu' adı altında organizasyon düzenlendi. Organizasyonda vatandaşların da desteğiyle 2 bin 500 un çuvalı başta olmak üzere, çok sayıda sıvı yağ ve gıda paketi toplandı. Toplanan malzemeler Adapazarı ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi önünde tırlara yüklendi.

Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık başta olmak üzere, İl Müftülüğü çalışanları ve Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi çalışanlarının katılımıyla ‘Afrin'e İnsani Yardım Konvoyu' adı altında düzenlenen organizasyon kapsamında yardım malzemeleri yüklenen 5 tır, dualar eşliğinde Afrin'e doğru yola çıktı. Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesinden yapılan açıklamada, 5 tır yardım malzemesinin yola çıktığını ve Cuma günü de 2 tır yardım malzemesinin daha Akyazı ilçesinden Afrin'e doğru yola çıkacağı belirtildi.

“Duamız; orada ki gözyaşlarının dinip, sıkıntıların bitmesi”

Afrin'e gönderilen insani yardım konvoyunun devamının geleceğini ve oradaki insanlar için dualarını eksik etmediklerini söyleyen Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, “Bugün burada inşallah bir hayra vesile olacağız. Rabbim bu hayır kervanları ve öncülerini çoğaltsın inşallah. Bilindiği gibi askerimiz, polisimiz sınır ötesinde. Oradaki mazlumların yanında ve olmaya da devam ediyor. Bizlerde Sakarya'dan göndereceğimiz tırlar ile inşallah Afrin'e insani yardım konvoyunu başlatacağız. Bunun devamı da gelecek, oradaki ihtiyaçlara göre biz burada değerlendirip Sakarya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi'nin beraberliğinde STK'ların desteği ve tüm ilçelerimizle birlikte Allah'ın izniyle bu konvoyların devamını getireceğiz. Dileğimiz, arzumuz, duamız orada ki gözyaşlarının durması, orada ki sıkıntıların durması. Bizim sözlü ve gönül dualarımızda her zaman devam ediyor” dedi.