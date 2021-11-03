Ağaç yığınlarının bulunduğu alanda korkutan yangın

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ağaç yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kurtköy Mahallesi'nde bulunan bir arsada ağaç yığınlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının ormana sıçramaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye erleri uzun uğraşlar neticesinde alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.