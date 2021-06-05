Ahmet Sakarya, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya yayınladığı mesajda, “Geçirdiğimiz zorlu süreçte destekleriyle her zaman çocuklarımızın yanında olan değerli öğretmenlerimize teşekkür eder, azimle son güne kadar çalışan öğrencilerimizin sınavda emeklerinin karşılığını almasını dilerim” ifadelerine yer verdi.