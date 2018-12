AIDS önlemleri AKM'de anlatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) işbirliği ile düzenlenen ‘Bana AIDS Bulaşır Mı?' konferansı gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) işbirliği ile düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor. Bu kapsamda ‘Bana AIDS Bulaşır Mı?' ve ‘Erişkinlerde İlaç Kullanımında Doğru Bilenen Yanlışlar' konulu konferanslar AKM'de gerçekleştirildi. Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Doç. Dr. Pelin Tanyeri'nin konuşmacı olarak katıldığı programda Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Aydın Sarı, Sağlık İşleri Şube Müdürü Emine Çelik, çok sayıda öğrenci ve katılımcı yer aldı.

AIDS üzerine konuşma yapan Prof. Dr. Oğuz Karabay, “Hastalarda cinsel yollu temas ile bulaşan HIV virüsü, bağışıklık sistemimizdeki hücrelerin çok fazla azalmasıyla kendini göstermektedir. Bireylerde hastalık bulaştıktan sonra 10 veya 12 yıl sonra tam olarak etkisini göstermektedir. Bu hastalığın bulaşmasının 3 ana yolu vardır. Bunlar cinsel yolla temas, kan yoluyla etkileşim ve anneden bebeğe olarak ayrılmaktadır. Virüs dış ortam şartlarında direk ölmektedir. Hamile bir kadın doğumdan önce, doğumdan sonra ve emzirirken HIV bulaştırabilir. Bu virüs birisini öptüğünüzde, aynı tabaktan yemek yediğinizde, aynı tuvaleti kullandığınızda veya aynı ortamda bulunduğunuz asla bulaşmaz. Şu an Dünya'da 36.7 milyon HIV pozitif bireyi var. Her yıl 1 milyon kişi Afrika'da HIV'de ölmektedir. Ama doğru tedavi ile AIDS önlenebilir” dedi.

Akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Pelin Tanyeri, “İlaç ve antibiyotik kullanırken çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Zamanı geçmiş veya hastalığımız yokken kullandığımız ilaçlar bizlere farklı bir hastalık bulaştırabilir. Hekimimizin söylediği şekilde ilaç kullanırsak hastalığımızın süresini azaltabiliriz. Her antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz. Böyle durumlarda ‘Antibiyotik Direnci' dediğimiz şey ortaya çıkar ve vücutta üreyen bakterilerin artmasına neden olur. Bilinçsiz antibiyotik kullanarak kendimizin ve çocuklarımızın hayatlarını riske atmış oluruz. Antibiyotik direnci küresel bir sorundur. Bilinçsiz kullanım bakterilerin zafer kazanması demektir. Her zaman antibiyotiğe değil hekime danışın. Son olarak ilaçlarımızın saklama koşullarını dikkatli okumamız ve buna göre önlem almamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.