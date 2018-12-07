Aile Danışma Birimi hizmetlerini sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü çatısı altında hizmet sunan Aile Danışma Birimi ailelere yönelik yapmış olduğu hizmetlere devam ediyor.

Aile Danışma Birimi'nin çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Aile kurumu her dönemde birey ve toplum için daima çok önemli bir yere sahip olmuştur. Bunun en önemli nedeni, aile kurumunun bireye sadece fiziksel koruma ve bakım sağlamanın dışında topluma yararlı olan bir kurum olmasıdır. Ailenin önceliği, çocuğunun sağlıklı bir kişilik yapısı oluşturmasını sağlamak olmalıdır. Kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kararlarını alabilen bir birey, hayatında mutlu ve başarılı olacaktır. Çocuklarımızın iyi birer yetişkin olması bizlerin iyi birer anne ve baba olmasına bağlıdır. Bu nedenlerle bizlere düşen aileyi bu anlamda güçlendirmek ve ailelerin sağlıklı nesiller yetiştirmelerine destek vermektir” dedi.

Danışmanlık hizmetinden Kasım ayı içerisinde 465 ailenin yararlandığını belirten Yüce, "Aile Danışma Birimimiz alanında uzman psikologlarıyla çocuk, ergen, genç, yetişkin, aile ve çiftlerin psiko-sosyal sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla koruyucu önleyici, eğitici, geliştirici nitelikte hizmet vermekte. Başlıca danışmanlık hizmetleri; bireysel danışmanlık, çocuk ve ergen danışmanlığı, evlilik öncesi, evlilik ve çift danışmanlığı gibi alanlarda hizmet vermektedir. Her ay birçok aile, birimimize ulaşarak destek alıyor, hizmetimizden yararlanıyor. Ücretsiz olarak her kesimin yararlandığı danışmanlık hizmetimizden Kasım ayında 465 aile yararlandı” diye konuştu.

Ailelerin danışmanlık hizmetlerine nasıl başvuru yapabileceği konusuna da değinen Davut Yüce, “Merkezimizde verilen danışmanlık hizmetinin yanı sıra, ilçe Sosyal Gelişim Merkezlerimizde de psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde Pazartesi günü, Geyve Sosyal Gelişim Merkezi'nde Salı günü, Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde Çarşamba günü olmak üzere haftada bir gün ilçelerde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Yoğun talep gören danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen aileler merkez ve ilçe SGM Aile Danışma birimi randevu hattından arayarak veya bizzat başvurarak randevu alabilirler” şeklinde konuştu.