Aile katliamında şok detay: Evde bulunmayan 2 yeğenini öldürmek için arayışa girmiş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren cinayet şüphelisi hakkında detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin ailenin evde bulunmayan 2 çocuğunu da öldürmek için arayışa girdiği, bulamayınca Karasu ilçesi üzerinden yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Gündoğan Sokak'ta meydana gelen olayda, şüpheli Ç.G., kardeşi Bedri Güler ile tartıştıktan sonra evine giderek tüfeğini aldı. Daha sonrasında eve tekrar geldiğinde ise kardeşi yengesi ve yeğenini tüfekle vurarak öldürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, olay yerinde başka bir tüfek daha buldu. Ekipler, olaydan sonra harekete geçerek tır şoförü olduğu belirlenen Ç.G.'nin peşine düştü. Dron filosunu devreye sokan polis ekipleri olay mahallinin yakınlarında bulunan ormanlık alanda havadan araştırma yaparken, şehrin giriş ve çıkışlarını kapattı. Şehrin muhtelif yerlerine kontrol noktası kuran ekipler, çoğunluğu tır olmak üzere 400'e yakın araçta inceleme yaptı, şüphelinin irtibatta olabileceği 20'ye yakın kişiyi de takibe aldı.

2 yeğenini öldürmek için arayışa girmiş

PTS ve KGYS'ye yansıyan görüntülerde şüphelinin M.T.T.'nin aracılığıyla Karasu ilçesinden yurtdışına kaçma planlamasını yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri ilçenin girişinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Konuyla ilişkileri olabileceği düşünülen şüphelinin eşi ve 2 çocuğu da ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Ç.G.'nin emniyetteki ifadesinde, önce kendisine ateş edildiğini, korumak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Aynı zamanda şüphelinin, olay günü evde bulunmayan 2 yeğenini de öldürmek için arayışa geçtiği öğrenildi. Ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece şüpheli Ç.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 kişi serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Olay, 5 Nisan Salı günü Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta meydana geldi. Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yakın olan Ç.G. (54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e (31) tüfekle kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ç.G.'nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer 2 yeğenin de saklandığı ve polisler gelince kurtulduğu öğrenildi.