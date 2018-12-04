Aile ve Çocuk Seminerleri devam ediyor

SGM Uzman Psikologu Semiha Özgür Sezer'in konuşmacı olarak yer aldığı programlarda ailelere ‘Çocuk İle Doğru İletişim' konulu eğitim semineri sunulurken, çocuklara ise ‘Aile ile Doğru İletişim' isimli eğitim verildi. Sezer, öğrencilere iradeyi kullanma, teknolojinin bilinçli kullanımı, sorumluluk ve hedef gibi birçok konuda interaktif bilgiler verildi.

Ebeveynlerin katıldığı ‘Çocuk İle Doğru İletişim' seminerinde ailelerin çocuk yetiştirmede karşılaştıkları problemlere değinen Semiha Özgür Sezer, “Her zaman ihmal edilen irade eğitimi, çocukta görülen birçok davranış problemlerinin temelini oluşturmaktadır. İrade çocukta öz disiplini sağlar. Öz disiplin çocuğa gereksiz ve zararlı dürtülerle baş edebilme iradesini ve becerisini kazandırır. Bu bakımdan öz disiplin Duygusal Zeka tanımının içinde yer alan “duygusal öz denetim” yetkinliğinin de önemli bir boyutunu oluşturur” dedi.

Sezer, “Öz disiplini ceza olarak algılamamak gerekir. Çünkü öz disiplin bir anlamda aklın duyguların ve vücudun gerçek sahibi olmak demektir. Öz disiplin konusunda atılacak en önemli adım haz duygusunu erteleyebilmeyi öğrenmektir. Hazzı erteleyebilmek gerçekten istediğimiz şey uğruna bekleyebilmeyi, ilgili konuda gerçekten kararlı olmayı ve sabır edebilmeyi gerektirir. Çocuklarda haz bağlantısı kurduğu teknoloji bağımlılığı, sorumsuzluk gibi davranış problemlerini ancak öz disiplin ve irade eğitimi ile kazandırabiliriz” diye konuştu.

Çocukların sınırlara ihtiyaç duyduğunu belirten Sezer, “Çocuklar yaşadıkları dünyanın kurallarını anlamaya ihtiyaç duyarlar. Onlardan ne beklendiğini, ne kadar ileri gidebileceklerini ve ileri gittikleri zaman neler olacağını, yani kendi sınırlarını bilmek isterler. Çocuklar sınırlara ihtiyaç duyarlar. Çünkü sınırları belirlenmiş bir dünyada kendilerini güvende hissederler. Çünkü çocuklar kuralların uygulanması sırasında anne ve babalarının yetkin olduklarını hissettiklerinde ve kendilerini koruyabileceklerini bildiklerinde, dış dünyayı bir tehdit olarak görmez ve keşfetmeye başlarlar” şeklinde konuştu.