Aileler seminerde çocuklar atölyelerde

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nde düzenlenen Çocuk Yetiştirmede Anne ve Baba Tutumları semineri ailelerden yoğun ilgi gördü.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kaya, birbirinden farklı konulara değinirken aynı zamanda anne babalardan gelen soruları da cevapları. Aileler seminerde Doç. Dr. Kaya'yı takip ederken çocukları da atölyelerdeki etkinliklerde vakit geçirdi. Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nden yapılan açıklamada 11 Aralık Cumartesi günü saat 14.15'te ücretsiz seminerin ikinci oturumunun gerçekleştirileceği belirtildi.