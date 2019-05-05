AK Parti 71. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleşti

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen programa; AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanlarının yanı sıra çok sayıda teşkilat mensubu katılım sağladı.

Sakaryalıların destekler için teşekkür eden İl Başkanı Yunus Tever, “Allah'a hamdolsun Sakarya farkını her zaman olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde de gösterdi. Aziz milletimizin partimize ve Cumhur İttifakı'na olan sevgisi, muhabbeti ve desteği için tüm Sakaryalı hemşehrililerime teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yüzde 65'lik bir oy oranı alarak, ülkemizdeki tüm Büyükşehirler arasında dördüncü il olduk ve Sayın Cumhurbaşkanımızın övgüsüne mazhar olduk. Bizler şehrimize, milletimize daha fazla nasıl katkı sağlarız, yaşamlarını kolaylaştırıcı başka neler yapabiliriz, daha kaliteli hizmeti nasıl sunarız, işte bizler bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Hedefimiz istişare ve ortak akılla gelişen AK Belediyeciliği daha da ileriye taşımaktır” diye konuştu.

2002 yılından beri AK Kadınlar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olarak destek verdiklerini dile getiren İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, “AK Kadınlar olarak 2002'de bu yana Cumhurbaşkanımızın yanında olarak ona destek verdik. AK davamızın AK kadınları olarak 31 Mart Yerel Seçimlerinde 16 ilçede çok güzel çalışmalar yaptık ve başarılı sonuçlar elde ettik. Bizim yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

71. İl Danışma Meclisi'nde konuşan Başkan Ekrem Yüce, “31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleştirdiğimiz ilk danışma toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 26 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildik. Gönül belediyeciliği anlayışıyla tevazu, samimiyet ve gayretle çıktığımız bu kutlu yolcuğu 31 Mart'ta yüzde 65.04'lük oy oranı elde ederek taçlandırdık. Öncelikle hem Cumhur İttifakı'na hem de şahsıma gösterdikleri destek dolayısıyla tüm hemşehrililerime, teşkilatlarımıza, ana kadememize, kadın ve gençlik kollarımıza, dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımızı dinledik, güç ve motivasyon kazandık

Büyükşehirler arasında elde edilen oy oranı ile Sakarya'nın 4'üncü sırada yer aldığına değinen Yüce, “Geçtiğimiz hafta şehrimizin en hızlı şekilde çözülmesi gereken konuları ve partimizin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Ankara'daydık. Vergi iadeleri konusunda Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'la görüştük. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve bürokratlarla bir araya geldik. Ardından Kızılcahamam'da 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin istişare ve değerlendirme toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızı dinledik, güç ve motivasyon kazandık. Büyükşehirler arasında elde ettiğimiz oy oranı ile 4. sırada yer alarak, ödülü tüm Sakarya'mız adına Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın teşkilatlarımıza ve tüm Sakarya'ya selamlarını getirdik. İnşallah Ramazan'ın ardından da Cumhurbaşkanımızla şehrimizde yeniden kucaklaşacağımız buradan tekrar ifade ediyorum. Bu vesileyle Pazartesi günü başlayacak Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

1 ayda 10 bin misafirle buluştuk

1 aylık süreçte de 5 bin randevulu 5 bin randevusuz olmak üzere yaklaşık 10 bin misafirle buluştuklarını dile getiren Yüce, “5 Nisan'dan bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bir yandan tebrik ziyaretlerini kabul ediyor, bir yandan da belediyemizin çalışmalarına ilişkin hazırlıklar yapıyoruz. 1 aylık süreçte de 5 bin randevulu 5 bin randevusuz olmak üzere yaklaşık 10 bin misafirimizle buluştuk. Seçim sürecinde de şehrimiz için büyük önem taşıyan, hatıraları canlandıran ADA Treni'nin uzun bir aradan sonra yeniden Tarihi Gar'a gelmesi Cumhurbaşkanımızın riyaseti ve siyasi otoritenin tensipleriyle sağlandı. TOPÇA Katlı Kavşağında adeta durma noktasına gelen çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turan'ın tensipleriyle seçim öncesinde hizmete sunuldu. Seçim sürecinde Sakarya'mızla müjdesini verdiğimiz Fidancılık ve Peyzaj A.Ş için ilk adımımızı Nisan meclis toplantımızda attık. İnşallah diğer projelerimiz ve şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeye, Sakarya'mıza değer katacak yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.