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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Koç'tan, Milli Dayanışma kampanyasına 30 bin liralık destek

AK Parti Geyve Gençlik Kolları Başkanı genç iş adamı Faruk Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına 30 bin liralık bağışla destek verdi.

AK Parti Geyve Gençlik Kolları Başkanı genç iş adamı Faruk Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına 30 bin liralık bağışla destek verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü salgını nedeniyle ‘Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası‘na destekler çığ gibi büyüyor. Kampanyaya büyük desteğin olduğu Sakarya'da AK Parti Geyve Gençlik Kolları Başkanı Faruk Koç'dan 30 bin liralık destek geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan kampanyaya 30 bin liralık bağışla katıldığını duyuran genç iş adamı Koç, "Gün birlik ve beraberlik günü. Ülke olarak bütün zorlukları kenetlenerek aştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına 30 bin TL destekte bulunuyorum. Biz bize yeteriz Türkiye, birlikte başaracağız" dedi.

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