AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Cumhurbaşkanımız yurt dışındayken genel merkezimiz seçim çalışmasını sürdürüyor”

AK Parti aday adayları ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Cumhurbaşkanımız yurt dışındayken genel merkezimiz seçim çalışmasını sürdürüyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un Başkanlığında, Milletvekilleri ve AK Parti aday adaylarının da katılımıyla Orman Park'ta bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıya katılan milletvekilleri, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce'yi tebrik etti.

“Genel merkezimiz çalışmasını sürdürüyor”

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz yaptığı açıklamada, "Kalan 21 il de açıkçası sona gelmiş durumdadır. Birkaç tane ilde son bir kez daha anket yapalım dendi ve başka bir takım mülahazalarla şimdilik kaldı. Emin olun orada da çalışmanın sonuna geldik. Yine bir takım illerin ilçelerine kadar inildi. Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışındayken genel merkezimiz çalışmasını sürdürüyor. Cumhurbaşkanımız gelene kadar hazırlıklar devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde bu açıklanan illerin ve açıklanmayan illerin ilçelerine varıncaya kadar inilecek, inanıyorum ki isabetli kararlar verilecek. Derdimiz, mümkün olan en isabetli adayı tercih edelim, tespit edelim ve kamuoyunun karşısına getirelim. Bizim aday adaylarımızın hepsi burada oluşlarıyla ne derece dava bilincine sahip olduklarını ortaya koydular. Biz bu işi dava bilinciyle yapmamız gerekir ve bayrak yarışı olarak görmemiz gerekir. Sen ben demeden de yapmamız lazım. Bu görev verilirken iyi de verilmezken kötü mü? Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı dünyanın, tarihin en önemli lideri olarak görüyoruz. AK Parti'yi dünyanın en önemli markası olarak görüyoruz. Eğer Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmasaydı, bugün gerçekleşen birçok şeyin hayalini bile kuramazdık. Sayın Cumhurbaşkanımız başımızda olmasa önümüzdeki süreçte o yeni ufukların heyecanını bu kadar net kuramazdık. Allah'ın izniyle el birliği içerisinde çok daha iyilikler güzellikler sayın Cumhurbaşkanımız başımızdayken yaşayacağız. Biz de onun bir neferi olarak ondan yük almaya çalışacağız” dedi.

“Nasıl bir vefa olduğunu görmemiz gerekir”

Yavuz, "Adaylarımız çok erken bir tarihte açıklandı. İlçelerimiz de yakında açıklanmaya başlıyor. Seçim koordinasyon merkezlerimizi kurduk, yavaş yavaş çalışmalara başlayacağız. Erken olması nedeniyle rahatız, önümüzde sindire sindire süreci kurgulayabileceğimiz bir zaman dilimi var. İlçe başkanlarımızdan 7 arkadaşımız istifa ediyorlar. Kimler devam eder kimler devam etmez bilemeyiz. Parti çalışmalarını sürdürüyor. Sonuçta sayın Cumhurbaşkanımız başında olduğu bir heyet son kararı verecek. O karar ne olursa olsun iyi ve isabetli karar olarak tarafımızdan algılanacak. O kararın arkasında kenetleneceğiz. Şanslıyız ki çok deneyimli bir ağabeyimiz. Hem belediyede hem devlette deneyim elde etmiş. Siyasetin her kesiminde bulunmuş. Ben inanıyorum ki çok güzel bir sinerji oluşturacağız ve güzel bir başarı elde edeceğiz. Şu anda bizim 60 ilin içerisinde 16 yerin belediye başkanı, eskilerde teşkilatta görev yapmışlardır. Bu partide nasıl bir vefa olduğunu görmemiz gerekir” diye konuştu.