AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce projelerini tanıttı

31 Mart Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce oldu. Adaylığı açıklanan Yüce seçim çalışmalarına hızlıca devam ediyor. Yüce geniş katılımla 20 projesini tanıttı. Gerçekleşen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekli Levent Bülbül, milletvekilleri, il başkanları ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstikla Marşının okunmasının sonrasında program başladı.

“Tedbir üretilmesi gerekir”

MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül yaptığı açıklamada, “Efendim yerel seçimlere giriyoruz beka bunun neresinde söyleyene değil söyletene bakmak lazım biz bunları dile getiriyorsak bunun bir sebebi olmalı değil mi? Türkiye'nin doğusunu tamamen Kürdistan olarak ilan edip batıda MHP ve AKP'ye kaybettireceğiz diyen bir anlayış PKK'nın bugün siyasi uzantısı olarak Türkiye'de muhalefetin tamamen içerisine girmiş listelerine sızmış bir şekil de ise bunlar Türkiye'de hayatlarının hiçbir döneminde olmadığı kadar inisiyatif sağlama imkanına kavuşacaklarsa bu noktada bunu görüp buna yanlıştır diyen ve bu konuda tedbir üretilmesi gerekir Türk milleti bunu gör ve ona göre karar ver diyen mi suçludur" dedi.

“Sakarya'mıza ve ülkemize hayır olsun diliyorum”

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce 20 projesini tanıttı. Yüce, "Çok önem verdiğimiz projelerimiz Sakarya'ya çok farklı vizyon katacak olan ve Sakarya'nın cazibe merkezi haline gelecek olan sadece Sakaryalıların değil Sakarya dışından da gelmek için arzu edeceği bir projemiz olacak.Bugüne kadar şehrimizde ki nehir bize küsmüş bizde ona küsmüş ve nehirle barışık yaşayamadık. İşte bu proje ile ismi Şehirada yani Nehirada ismiyle nehir akacak Sakarya kazanacak. Sakarya nehrinin kenarında oluşturulacak ada ile yeni bir yaşam merkezine sahip olacağız. Nehir üzerinde Osmanlı kayıkları, Gondollar ve yelkenli sandallar ile keyifli gezintilerin yapılabileceği ve kısa süreli konaklama ve devri mülk imkanı sunacak bungalov evlerini içinde barındıran ve yürüyüş yollarının bir arada bulunduğu Nehirada projesi Sakarya'mızın yeni buluşma noktası olacaktır. Şimdiden Sakarya'mıza ve ülkemize hayır olsun diliyorum" diye konuştu.

“Şehirleşmeyi şehrin ruhu olarak görüyoruz”

Kentsel dönüşümden bahseden Yüce, "Bir kentin oluşumu için kullanılan malzemeler, yapılan mimari tasarımlar o şehrin ruhunu yansıtır. Bizim kullandığımız çimento, demir ve taş bir şehrin ruhunu yansıtır. yanlış kullanırsan ruh mahsur olur. Doğru kullanırsan ruh memnun olur. Dolayısı ile biz şehirleşmeyi şehrin ruhu olarak görüyoruz. Kentsel dönüşüme teşvik ederek vatandaşlarımızı ihtiyaçlarına yönelik olan projeleri önemsiyoruz şimdiden hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

“Hilal şeklinde yaptık”

Yüce sözlerinin devamında, “Biz bunu Karadenize planladık nasip Sakarya'yaymış. Sakarya ve Türkiye bitki çeşitliliği açısından en zengin ülkelerden biridir. Türkiye tek başına bir çok tür bitkiyi barındıyor. İnşallah Sakarya'mızda doğal yaşam sağlık vadisi içerisinde bu güzel doğada bitkilerle ve diğer ürünlerle ve arılarla tedavi merkezi oluşturuyoruz. Bu proji hilal şekinde yapıyoruz. Alt kat tedavi merkezi, üst kat konaklama merkezi. Bunun hemen bahçesinde bitki müzesi olacak. Burada kokularla tedavi merkezi de olacak. Gölet, bitki bahçeleri, engelliler rehabilitasyon merkezi ve engelliler için havuz, mini hayvanat bahçesi olacak” şeklinde konuştu.