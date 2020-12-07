AK Parti Sakarya Gençlik Kollarından, CHP'li Başarır'a suç duyurusu

‘Devletin ordusu Katar'a satılmış' sözleriyle gündem olan ve büyük tepki gören CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında AK Parti Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve teşkilat üyeleri, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Türk ordusunun bin yıllık şanlı tarihi olduğunu belirten Başer, ordunun mazisinde ve bugün büyük kahramanlıkları barındırdığını ifade etti. Savcılıkta yaptıkları suç duyurusu sonrasında basın açıklaması düzenleyen Başer, teşkilat olarak son nefeslerine kadar Türk ordusuna dil uzatanların karşısında, ordunun, devletin ve milletin yanında olacaklarını vurguladı. Açıklamalarına devam eden Başer, “Bugün hala ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin huzuru için içeride, dışarıda, sınır boylarında bölücü vatan hainleri ile mücadele eden, yaz, kış, yağmur, çamur demeden fedakarca görev yapan şanlı ve kahraman ordumuza hadsizce dil uzatan zihniyeti esefle kınıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz onurumuz ve gururumuzdur” dedi.