AK Parti Sakarya'da temayül heyecanı

Dönem Milletvekili Genel seçimleri dahilinde AK Parti'den başvuruda bulunanlar için Sakarya'da Elektronik Temayül yoklaması (E-Temayül) başladı.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından teşkilatların milletvekili aday adayları ile ilgili eğilimlerini değerlendirmek için gerçekleştirdiği E-Temayül yoklaması Serdivan Spor Salonu'nda başladı. 3'ü mevcut milletvekili olmak üzere toplam 74 aday adayı bulunuyor. İl yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ile mahalle temsilcilerinden oluşan toplam bin 844 kişi oy kullanacağı yoklama, saat 16.00'a kadar devam edecek. Komisyon Başkanlığını AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın gerçekleştirdiği temayüle partililer yoğun ilgi gösteriyor.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile birlikte, salona gelen aday adaylarıyla sohbet eden Mahir Ünal, hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Öte yandan, aday adaylarından 3'ü mevcut milletvekili olduğu için 71'i için oylama gerçekleştiriliyor.