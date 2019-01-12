AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Tank Palet fabrikası için konuştu

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, CHP'nin Tank Palet Fabrikasını istismar alanına dönüştürmek istediğini belirterek yaptığı açıklamada, “Sakarya kamuoyu şunu bilsin ki Sayın Cumhurbaşkanımız her alanda olduğu gibi Savunma Sanayii alanında da Türkiye'yi marka yapmaya kararlıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Arifiye İlçesinde bulunan Tank Palet fabrikası 25 yıllığına kiralanması resmi gazetede yayımlanmıştı. Yayımlanma sonrasında bir çok siyasi parti ve STK kiralanarak özelleşen fabrika için eylem yapmıştı. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz tank palet fabrikası için konuştu.

“Çanak tutmayın”

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada, “Üzülerek ifade etmek isterim ki Tank Palet Fabrikası, CHP'nin istismar alanına dönüştürülmek isteniyor. Sözüm ona birileri de bilerek veya bilmeyerek CHP'nin bu istismar girişimlerine maalesef çanak tutuyor. Düşünebiliyor musunuz? CHP işi gücü bırakmış 25 milletvekiliyle Sakarya'ya çıkartma yapıyor. Ey CHP şunu bil ki Sakarya'dan sana ekmek çıkmayacak ve Sakaryalı istismar girişimlerinize asla pirim vermeyecektir. Tank Palet Fabrikası, kapansın, küçülsün, çalışanları işten çıkartılsın, işlevsizleşsin diye değil, bilakis daha da büyüsün, daha da çok üretsin, daha da çok kişiye iş kapısı olsun, çok daha büyük işlere imza atsın diye uğraşıyoruz. Tank Palet Fabrikası bugün yaptığı işleri yapsın ama bununla birlikte daha fazlasını üretsin ve fazlasını geliştirsin istiyoruz. Tank Paleti kapatmak değil, bilakis Tank Paletin yaptığı işlerin yanına yenilerini koymak, az zamanda çok daha fazlasını ve çok daha gelişmişini koymak ve Türkiye'nin Savunma Sanayi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında bu ürünleri Sakarya'dan tüm dünyaya ihraç etmek ve adeta Sakarya'yı Savunma Sanayiinin Merkez haline getirmek istiyoruz” dedi.

“Çalışanların sayısı artacak”

Yavuz sözlerinin devamında, “Kimse endişe etmesin; Tank Palet Fabrikasında çalışan işçilerimiz asla mağdur edilmeyecektir. Orada çalışanlarımız işten çıkartılmayacak hatta çalışanların sayısı birkaç kat daha artırılacaktır. Sakarya kamuoyu şunu bilsin ki Sayın Cumhurbaşkanımız her alanda olduğu gibi Savunma Sanayii alanında da Türkiye'yi marka yapmaya kararlıdır. Bunun için de Merkez olarak Sakarya tercih edilmiştir. Savunma Sanayi'nin Merkezi olarak Sakarya'yı tercih eden Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun ve Allah onu başımızdan eksik etmesin” dedi.