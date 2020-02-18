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AK Partili Milletvekili, Sakarya'da trafik kazası geçirdi

TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Sakarya’da geçirdiği trafik kazasında durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Sakarya'da geçirdiği trafik kazasında durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İstanbul'dan Ankara'ya dönen TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Sakarya TEM otoyolunda trafik kazası geçirdi. Edinilen bilgiye göre AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın da içinde olduğu otomobil, TEM Otoyolu Sakarya çıkışında plakası öğrenilemeyen tır ile bariyerler arasında sıkışarak kaza yaptı. Kazada bariyerle tır arasında sıkışan otomobilin içinde kalan Kadak'ın kazayı sıyrıklarla atlattı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Kadak'ın yarın meclis çalışmalarında yer alacağı da öğrenildi.

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