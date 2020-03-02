AK Parti'li Yavuz'dan CHP'li Özkoç'un ifadelerine ilişkin açıklama

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Sayın Özkoç 'Türk Silahlı Kuvvetlerini aşağılama' ve ‘Halkı askerlikten soğutma' suçu işlemiştir. Hiç kimsenin, özellikle de bir milletvekilinin böyle bir suç işlemeye hakkı yoktur. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum” dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sosyal medya hesabından TSK'nın İdlib'de kullandığı ZPT araçlarını eleştirerek “ZPT bile üretemeyenler tankı nasıl üretecek?” yaptığı paylaşım sonrasında Cumhuriyet Savcılarını göreve davet etti. Yavuz yaptığı açıklamada, “'Türk Silahlı Kuvvetlerini aşağılama' (TCK 301) ve ‘Halkı askerlikten soğutma' (TCK 318) suçu, Sayın Özkoç tarafından net bir şekilde işlenmiştir. Hiç kimsenin, özellikle de bir milletvekilinin böyle bir suç işlemeye hakkı yoktur. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum” dedi.