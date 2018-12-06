Akademide dersler devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akademi'de dersler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Büyükşehir Akademi'de dersler devam ediyor. Tarihi Alicanlar Konağı'nda gerçekleşen Sanat ve Medeniyet Atölyesinde İsmail Erdoğan, sanatseverlerle bir araya geldi. Programa Yazar Savaş Barkçin konuk olarak katıldı. Klasik Batı Müziği'nin etkili isimlerinden olan Mozart'a ilişkin bilgiler paylaşan Savaş Barkçin, “Mozart'ın babası asilzadelerin konaklarında uşaklık yapan bir adamdı. Fakat kendisi aynı zamanda bir müzik hocasıydı. Rönesans'tan sonra diyelim genel olarak 1500'lerden sonra Avrupa da asilzadeler uşak alırken müzik kabiliyeti olanları tercih ediyorlarmış. Mozart'ın babası böyle bir adamdı. Mozart bu yüzden küçüklüğünden beri hem babası tarafından hem de asilzadeler tarafından koruyup kollanmış çok kıymetli bir adamdı. Gerçek hayatla tanışmamış, zaten genç yaşta vefat etmiştir” dedi.

Barkçin sözlerinin devamında, “Sanat demek, sanatçı denilen ve birtakım alanlarda icra edilen bir şey değil. Hayatın tamda içinde olan bir şey. Sanat ve sanayi aynı kökten geliyor. 19. yüzyılın ortasına kadar Batı dünyasında da sanatkarlık ile zanaatkarlık birbirinden ayırt edilmiyordu. Çünkü ikisi de güzel bir şey ortaya koyuyor. Dolayısıyla zanaatın bağımsız bir alan gibi kabul edilmesi, olağan hayat akışının dışından bazı özel insanlara hasat edilmesi, piyasası ve mafyası olması nispeten yeni bir şey” diye ifadelerde bulundu.