Akademisyenler tarihi ve doğal güzelliklere hayran kaldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerine yönelik tanıtım gezilerine hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü marifetiyle gerçekleştirilen gezilere son olarak SAÜ İşletme Fakültesi ile SUBÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin düzenlediği 24. Finans Sempozyumuna katılan akademisyenler konuk oldu. Şehrin güney bölgesinde yer alan tarihi ve doğal güzellikleri keşfeden akademisyenler, hayranlıklarını gizleyemedi. Akademisyenlerin konuk olduğu gezinin rotası olan güney bölgesinde Serdivan Göl Park, II. Bayezıd Köprüsü, Geyve Sinan Bey Zaviyesi / Elvan Bey İmarethanesi, Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ile Taraklı ilçesi ziyaret edildi.