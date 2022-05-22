Akaryakıt istasyonunda panik anları kamerada

Sakarya'da akaryakıt istasyonuna benzin almak için gelen otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Alevler, vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesinin ardından söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kaynarca ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, benzin almak için depoya yanaşan Tofaş marka otomobilin motor kısmı alev aldı. Benzin pompasının önünde yaşanan yangın, panik oluştururken, vatandaşlar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Facianın önüne geçildiği panik anları vatandaşların ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin benzin almak için istasyona girmesi, durduğu anda motor kısmının alevlenmesi ve vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi yer alıyor.

Olay anını anlatan istasyon çalışanı, "Araç istasyona geldi, durunca alevi gördük. Alevleri görür görmez yangın tüplerini alarak söndürdük ve aracı personellerle birlikte güvenli bölgeye çektik" dedi.