Akçay Barajı beyaza büründü

Sakarya Pamukova'nın 1000 metre rakımlı Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı, kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü.

SASKİ tarafından Pamukova'nın bin metre rakımlı Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı kış mevsiminin yaklaşması ve hava sıcaklıklarının azalmasıyla birlikte beyaz örtüye büründü. Sakarya'nın alternatif içme suyu kaynaklarından birisi olacak Akçay Barajı havzasında inşa çalışmalarının sona ermesinin ardından kar ve yağmur suları toplanarak Hızırilyas Su Yönetim Merkezinde yüksek teknoloji ile arıtılacak. Daha sonra ise vatandaşların musluklarına ulaştırılacak. Ayrıca barajın isale hattı üzerine kurulacak HES'lerle temiz enerji üretilecek.