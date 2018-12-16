Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü'ne alternatif içmesuyu kaynağı olarak inşa edilen Akçay Barajı çalışmalarında son aşamaya geliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'de baraj yapmak büyükşehir belediyelerinin görevi olduğunu belirttiğini ve modern belediyeciliğin en güzel örneklerinden birinin Sakarya'da gerçekleştirildiğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, inşa edilen Akçay Barajı'nın bir yerel idare tarafından ilk olma özelliği taşıdığını dile getirdi. Başkan Zeki Toçoğlu, “Cumhurbaşkanımız Denizli'de katıldığı toplu açılış töreninde barajların büyükşehir belediyelerinin görevi olduğunu belirtti. Modern belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan Akçay Barajı'nı şehrimize kazandırıyoruz. İnşa çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Çok şükür hayata geçirdiğimiz proje ile şehrimizin 100 yıllık su geleceğini garanti altına alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri bizleri gururlandırdı. İnşallah Sakarya ilklerin projelerinin hayata geçtiği şehir olmaya devam edecek” dedi.

Akçay Barajı'nda gelinen son duruma ilişkin bilgileri de paylaşan Başkan Toçoğlu, “Akçay Barajı projemiz artık tamamlanma aşamasında. 140 milyonluk proje ile şehrimize alternatif su kaynağı oluşturacak, Sapanca Gölü'nden yılda 40 milyon metreküp daha az su kullanacağız. Ayrıca cazibe ile su alacağımız için gölden su alırken harcadığımız elektriği harcamamış olacağız. Cazibesi ile gelen suyun enerjisinden kuracağımız 3 HES ile yararlanacak, böylelikle yılda 45 milyon kilovat elektrik üreteceğiz” diye konuştu.