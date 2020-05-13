Akçay Barajındaki su seviyesi maksimum seviye çok yakın

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yoğun yağışların ardından Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'ndan sevindirici haberleri paylaştı. Yağışların etkisini gösterdiği günlerde Sapanca Gölü'nün 32.20 ile maksimum kota ulaştığını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, Akçay Barajı'nda ise su doluluk seviyesinin 63 metre olduğunu ve barajın maksimum seviyeye ulaşması için sadece 2 metre kaldığını duyurdu. Sapanca Gölü'ne alternatif içmesuyu kaynağı olacak Akçay Barajı'nın 63 metreye ulaştığını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “65 metre olan maksimum noktaya sadece 2 metre kaldı. Çok şükür şehrimizin aldığı son yağışlar da baraj seviyemizin yükselmesini sağladı. Korona salgını gerek şehrimizde gerek ülkemizde gerekse dünyada su tüketimini ciddi bir şekilde arttırdı. Suya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu bir döneme giriyoruz. İnşallah şehrimizde kaliteli içmesuyu kesintisiz bir şekilde musluklardan akmaya devam edecek. Sakarya'mız alternatif su kaynakları, HES'lerle enerji üreten çevreci anlayışı ile örnek şehirlerden biri olmaya devam edecek” dedi.

Sakarya'da suyun kalbi olan Sapanca Gölü'nün de maksimum seviyeye ulaştığını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Sapanca Gölü'nü besleyen derelerin taşıdığı su, son günlerde yaşanan yağışlarla birlikte artış gösterdi. Böylelikle gölümüzün seviyesi maksimum kot seviyesi olan 32.20 kotuna ulaşmış oldu. Bereketli yağışların ardından yaz aylarında Sakarya'da çok şükür su sıkıntısı yaşamayacağız. Doğa bizim için gerekeni yaptı ve biz de üzerimize düşeni yaparak doğanın bize sunduğu suyu en temiz en berrak ve en kaliteli haliyle siz değerli Sakaryalılara ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.