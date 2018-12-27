Akıl Hastanesi adlı oyun izleyiciden tam not aldı

Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen ‘Akıl Hastanesi' adlı gösteri izleyicilerden tam not aldı.

Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından kurulan tiyatro ekibi ile ilçede tiyatro tekrardan canlanmakta. Akyazı Belediye başkanı Hasan Akcan'ın yakından takip ettiği tiyatro ekibi şuana kadar birçok sahne ile Akyazılı vatandaşlar ile buluştu. Tamamı öğrencilerden oluşan ekip hem tiyatro dersleri alıyor hem de tiyatrolarda rol alarak tecrübe kazanıyor. Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde sahne alan ekip gösterdiği performans ile izleyicileri etkiledi. Ailenin önemini etkileyici anlatımı ile sahneleyen ekip izleyenleri hem güldürdü hem de hüzünlendirmeyi başardı. Tiyatro Topluluğu eğitmeni olan Furkan Özel tiyatronun sonunda konuşma yaparak, “Ailenin öneminden bahsettiğimiz bu oyunu sizlere güzel bir şekilde anlatabildiysek ne mutlu bize, Başkanımızın izni ile sizlerinde affınıza sığınarak burada sevdiğim kıza evlenme teklif ediyorum” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ise yaptığı konuşmasında, “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için spora ve sanata yönlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle gençlerimizin spor alışkanlıklarını artırmaları için her dalda spor dersleri vermekteyiz. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş tiyatronun Akyazı'da yeniden canlanması bizleri gururlandırdı. Bu gece rollerinin hakkını vererek oynayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.