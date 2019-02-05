Akıllı Bisikletler için montaj çalışmaları başladı

Bisiklet Paylaşım Sistemi başlığında şehrin belli noktalarında kurulan istasyonlar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, bisikletlerin vatandaşlarla buluşmasına sayılı günler kaldığını belirtti.

Pistil, “Bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması adına pek çok çalışmaya imza attık atıyoruz. Yeni bisiklet yolları inşa ediyor farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bisiklet Paylaşım Sistemi ile şehrimizin muhtelif 15 farklı noktasına akıllı bisiklet istasyonları kuruyoruz. 100 bisiklet hizmet sunacağı bu istasyonlarımızın montaj çalışmaları başlamış durumda. İnşallah kısa süre içerisinde de tamamlayarak uygulamaya sunacağız” dedi.