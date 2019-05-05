Akıllı bisikletlerle 3 bin sürüş

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Sistemi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. SAKBİS'e ilk iki ay içerisinde bin 628 kişi abone olurken; toplam 3 bin 80 kez bisikletler kiralandı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Şehirdeki bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen Akıllı Bisiklet Sistemi projesine ilk iki ay içerisinde bin 628 kullanıcı abone oldu. 3 bin 80 kez kiralanan ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören SAKBİS projesinin üyelik işlemleri www.sakbis.com.tr adresinden, SAKBİS uygulamasından, kiosklardan ve abone noktalarından kolayca yapılabiliyor. Saat başı 1 lira gibi bir ücreti bulunan Akıllı Bisiklet Sisteminde bisiklet kiralamak isteyen vatandaşlar bu işlemi hem üye kartı hem de kredi kartı ile yapabiliyor. Ulaşımda bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz projemize gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, önümüzdeki süreç içerisinde yeni bisiklet durakları ile bisiklet sürüşlerinin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayacağız” ifadelerine yer verildi.