Akıllı duraklar, Sakaryalıların hayatını kolaylaştıracak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla modern duraklar Sakaryalıların hayatını kolaylaştıracak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla yeni yüzlerine kavuşturulan caddeler Sakaryalıların hayatını kolaylaştıracak modern duraklarla donatıldı. Ulaştırma Dairesi başkanı Fatih Pistil, “Yenilenme çalışmamızın birinci etabı tamamladık. 120 kapalı durak, 24 üçgen durak ve 216 bayrak durak olmak üzere toplamda 360 durağımız yenilendi. Şehir Merkezindeki eski kapalı ve bayrak duraklarımızı daha kullanışlı ve kent estetiğine uygun duraklarla yenilenmesi çalışmamızın birinci etabı tamamladık. Bu kapsamda ekiplerimiz 120 kapalı durak, 24 üçgen durak ve 216 bayrak durak olmak üzere toplamda 360 durağımız yenilendi. Ayrıca şehir merkezindeki tüm durakların isimlendirilme işlemi de tamamlandı. Yolcularımız yenilenen duraklarımız ile yolculuk esnasında durak isimlerinden rotalarını kolayca takip edebilirler” şeklinde konuştu.

Akıllı durakların Sakarya halkının hayatını kolaylaştıracağını vurgulayan Pistil sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Kapalı duraklarımızda ihtiyaç duyulan noktalarda durak içi aydınlatma, usb telefon şarjı, akıllı durak ekranı kurulması için alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde bu özellikleri de devreye alacağız. Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak durak yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.”