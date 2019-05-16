AKM önünde Filistin'e geri dönüş programı gerçekleşti

Her yıl düzenli olarak gerçekleşen Filistin'e Geri Dönüş programının 71.'si gerçekleşti.

İsrail'in kuruluşu ve Filistinli Müslümanların sürgün edilişini temsil eden Nekbe'nin (Filistin'e Geri Dönüş) 71. yıldönümünde İkra İlim ve Kültür Merkezi tarafından yoğun katılımlı bir program düzenlendi. AKM önünde gerçekleştirilen programda grup adına basın açıklamasını Enes Berat Gürler gerçekleştirdi. Gürler, dünya Müslümanlarının bir ve beraber olarak İsrail'e karşı hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek direnişin Siyonist rejime karşı sonuç veren tek seçenek olduğunu dile getirdi.

Program Abdulkadir Avcı'nın duası ile sona erdi.