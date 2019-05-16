İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AKM önünde Filistin'e geri dönüş programı gerçekleşti

Her yıl düzenli olarak gerçekleşen Filistin’e Geri Dönüş programının 71.

Her yıl düzenli olarak gerçekleşen Filistin'e Geri Dönüş programının 71.'si gerçekleşti.


İsrail'in kuruluşu ve Filistinli Müslümanların sürgün edilişini temsil eden Nekbe'nin (Filistin'e Geri Dönüş) 71. yıldönümünde İkra İlim ve Kültür Merkezi tarafından yoğun katılımlı bir program düzenlendi. AKM önünde gerçekleştirilen programda grup adına basın açıklamasını Enes Berat Gürler gerçekleştirdi. Gürler, dünya Müslümanlarının bir ve beraber olarak İsrail'e karşı hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek direnişin Siyonist rejime karşı sonuç veren tek seçenek olduğunu dile getirdi.


Program Abdulkadir Avcı'nın duası ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.