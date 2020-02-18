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AKM'de ‘En İyi Çocuk Ödülü' sahnelendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘En İyi Çocuk Ödülü’ isimli çocuk tiyatrosu izleyicilerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘En İyi Çocuk Ödülü' isimli çocuk tiyatrosu izleyicilerle buluştu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘En İyi Çocuk Ödülü' isimli tiyatro gösterimi ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve AKM'de gerçekleştirilen çocuk tiyatrosuna minikler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Gerçekleşen tiyatroda temizliğin önemine vurgu yapılırken, arkadaşlık ve dostluk konusu işlendi. Temizlik üzerine ‘En İyi Çocuk Ödülü' olarak verilecek madalya üzerine kurgulanan tiyatroda, bir grup arkadaşın bir araya gelmesiyle başlayan hikâyede çöplerin etrafa yayılmaması gerektiğine vurgu yapıldı. Minik izleyicilerin keyifle izlediği tiyatro gösteriminin ardından oyuncuların performansı büyük beğeni topladı.

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