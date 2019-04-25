AKM'de ‘İlim, Fikir ve Siyaset Adamı Ali Fuad Başgil' isimli panel gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında ‘İlim, Fikir ve Siyaset Adamı Ali Fuad Başgil' isimli panel gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘İlim, Fikir ve Siyaset Adamı Ali Fuad Başgil' konulu panel ve anma programı ile devam etti. AKM'de düzenlenen programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Mustafa İsen ve Dr. Murat Yılmaz katılırken; Vali Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve çok sayıda dinleyici yer aldı. Program sonunda Başkan Yüce hediye takdiminde bulundu.

Panelde konuşan Dr. Murat Yılmaz, “Ali Fuat Başgil, itmek ve kalkmaktan değil, din ve vicdan hürriyetinden bahsettiği için önemli hukukçular arasında adından hiçbir zaman söz edilmemiştir. Bu konuda göstermiş olduğu savunma yöntemi ile çizmiş olduğu düz çizgiyi hiçbir zaman bozmamıştır. Ali Fuat Milli Mücadele yıllarında savaşa katılmış ve tahsilini geç tamamlamak zorunda kalmıştır. Yurt dışına giderek tahsilini tamamlamış ve Türkiye'ye geri dönmüştür. Ali Fuat'ı kendinize rol model aldığınızda karşınıza şöyle bir şey çıkar; tahsilinizi ne kadar geç tamamlamış olsanız da bu hayatta her şeyi başarabilirsiniz kavramını kendinize yer edinmelisiniz. Entelektüel düzeyde yazdıkları ortada. Bizler için biraz geç keşfedilmiş olsa da, bugün karanlık bir ortamdan kalktık ve entelektüel ortamlar daha aydınlık” dedi.

Prof. Dr. Nabi Avcı yaptığı açıklamada, “Demokrasi ve İstiklal olarak ülkemizin önemli bir tarihi olmuştur. Ali Fuat 1915 yılında yaşanan büyük bir yangından sağ çıkmış bir kahramandır. Profesyonel bir yönetmen veya belgeselci gözüyle incelemek istediğimde ne kadar önemli bir kişiliğin bizlere sunulmadığı görülecektir. Buradan bakıldığı zaman Türkiye'nin nerelerden nereye geldiğini, Ali Fuat'ın ne kadar zorlu bir yaşam sürdüğünü ve şu anki yaşamımızın ne kadar değerli olduğunu çözümleyebilmemiz için Ali Fuat Başgil gibi kahramanların değerini bilmeliyiz. Türkiye'nin şu anki güzelliğini Ali Fuat Başgil gibi insanlara borçluyuz” ifadelerinde bulundu.

Program sonunda kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Ekrem Yüce, “Bu değerli program sayesinde bizleri çok farklı bir konuda tura çıkaran değerli hocalarıma şahsım ve konuklar adına çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz panel sayesinde tekrardan eski zamanları hatırlayarak bizleri kendimize getirdiniz. Bu güzel gecede katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, dinleyen misafirleri hürmetle selamlıyorum” dedi.