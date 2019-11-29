AKM'de ‘Madde Bağımlılığı' konulu sağlık konferansı düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) iş birliğiyle ‘Madde Bağımlılığı' konulu sağlık konferansı düzenlendi.

Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirilen konferansta madde bağımlılığıyla mücadele noktasında yapılması gerekenlere ilişkin Prof. Dr. Pelin Tanyeri paylaşımlarda bulundu. Programda Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Zeynep Beşel, SAÜ Vakfı Müdürü Kemal Sarı, Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hikmet Yıldız, öğrenciler ve çok sayıda konuk yer aldı.

SAÜEH Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Pelin Tanyeri, “Bağımlılığı insanın yaşamına devam etmesi için gerekli olmayan fakat vücuduyla tanıştırdıktan sonra ihtiyacıymış gibi o maddeyi alıp kullanması ve bir daha bırakamaması olarak tanımlayabiliriz. İki türlü bağımlılık var. Ruhsal bağımlılık bir nevi alışkanlık. Maddeye karşı aşırı bir istek duyma hali. Diğeri daha önemlisi fiziksel bağımlılık; siz maddeyi kullandığınızda beyninizdeki algılayıcılar yani reseptörler bir nevi etkilenerek o maddeye alışkanlık kazanıyor. Siz o maddeyi almadığınızda ‘Yoksunluk Sendromu' dediğimiz aşırı veya kramp tarzı ağrıların görülmemesi için maddeyi sürekli alma gereksinimi ve giderek de artan bu maddeye karşı aşırı derecede bir ihtiyaç duyma halidir” dedi.

Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Pelin Tanyeri, tütün, bağımlılık yapan ilaçlar, uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu maddeler ile kafein gibi maddelerin zararlarını öğrencilere anlattı. En etkili çözümün hiç başlamamak olduğunu belirten Prof. Dr. Tanyeri, “Bağımlılık yapan maddelerin maalesef ucuz olması insanların kolaylıkla ulaşabilmesini sağlıyor. Maddeyi kullanan kişi sadece kendisini değil ailesini ve çevresini de olumsuz etkiliyor. Çevrenizde madde bağımlısı olan biri varsa kolaylıkla anlayabilirsiniz. Yanında sürekli naneli ya da koku giderici sakız, şeker, parfüm gibi ürünler taşıyorsa, yazın bile uzun kollu giyiyorsa, yanakları ya da gözleri hep kızarıklık halindeyse ya da her zaman hasta gibi görünüyorsa, sürekli yalnız kalma isteği taşıyorsa, normalinden fazla para harcamaya başlamışsa bağımlı olma ihtimali vardır. Çekingen, asosyal, pasif, içine kapanık gençlerde madde bağımlılığına yönelme eğilimi görünüyor. Eğer şüphelendiğiniz biri varsa asla dışlamayın, yargılamayın, ahlak dersi vermekten kaçının, tedavi görmesi için destek olun” diye konuştu.