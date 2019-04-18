AKM'de ‘Sağlıklı Hayat' konulu konferans gerçekleşti

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sağlıklı Hayat' konulu konferans düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen sağlık konferansları devam ediyor. Bu kapsamda ‘Sağlıklı Hayat' konulu konferans AKM'de düzenlendi. Programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta katıldı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, “Eskiye nazaran Tıp şu anda çok fazla gelişmiş durumda. Bizleri ne kadar çok iyileştirdiği saymakla bitmez. Ancak aynı düzeyde de bizlere zarar vermeye de başlamış durumda. Her zaman doktora gitmek yanlış olabilir. Allah bizlere mükemmel bir vücut vermiş. Tıp, doğru kullanıldığı zaman gerçekten iyi ve yardımcı olmaktadır. Ama bu son dönemlerde çok fazla hastaneye gidiyoruz ve bunlar da bizleri hasta etmektedir. Hastayı ilaç değil doktor tedavi eder. Sizi sevmediğiniz bir doktora yönlendirdiklerinde verilen ilaç bile size farklı etki gösterebilir. İlk önce hasta ve doktor arasında sevgi ve saygı olmak zorunda” dedi.

"Zamanla kendimizi tüketiyoruz"

Açıklamalarına devam eden Küçükusta, “Geçmişte yaşayan insanların tıp ile çok fazla uğraşmadıklarını görmekteyiz. Günümüze baktığımızda çoğu insanın kronik bir şekilde kanser ve diyabet olduğunu görüyoruz. Çünkü günümüzde çok fazla hastanelere gitmekteyiz. Hipokrat'ın çok güzel bir sözü bulunuyor. ‘Gıdalar ilacınız, ilaçlar gıdanız olsun' diye. Eskiden çok fazla yağ tüketimi, fast food tüketimi yapılmıyordu. Bu kadar yeni yeni şeyler kronik hastalıkları beraberinde getirdi. Bana Tıp 2'ye ayrılmalıdır. Hazır gıdalardan önce ve hazır gıdalardan sonra. Bu paketli gıdalar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Dünya'nın her yerine yayıldı. Kronik hastalıklar da bununla birlikte Kutuplar'da ve Afrika'da değişimlerin yaşanmasına sebep oldu” ifadelerinde bulundu.