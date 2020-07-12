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Akrabalarına ait 3 evi benzin dökerek kundaklayan şüpheli yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde akrabalarına ait 3 farklı ikameti benzin dökerek yakan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tehditler savuran şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akrabalarına ait 3 farklı ikameti benzin dökerek yakan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tehditler savuran şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki H.Ş., Adapazarı ilçesinde akrabalarına ait 3 farklı ikameti benzin dökerek yaktı. Yaktığı evlerin görüntülerini ise sosyal medya üzerinden paylaşarak tehditler savuran ve birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin birçok evi daha yakma planı olduğu ve yakalanması ile bunun önüne geçildiği öğrenildi.

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