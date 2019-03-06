İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akrabalarının ot biçme motorlarını çaldılar

Sakarya’nın Hendek ilçesinde akrabalarına ait ot biçme makinelerinin çalınması olayına karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabalarına ait ot biçme makinelerinin çalınması olayına karışan 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmantepe Mahallesi'nde Tuncay Ferman'a ait kullanılmayan binada bulunan 3 adet ot biçme motorunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, akrabalarına ait ot biçe motorlarını çalarak sattıkları tespit edilen A.Ö, T.F. ve A.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.