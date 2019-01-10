Akyazı Belediyesi ekipleri fırtına mesaisi yapıyor

Akyazı'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren şiddetli rüzgar ve fırtına ağaçların köklerinden devrilmesine, birçok noktada çatılarının uçmasına sebep oldu. Akyazı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şiddetli rüzgarın başlamasıyla teyakkuza geçerek gerekli müdahalelerde bulundu. İlçenin birçok noktasında köklerinden devrilen ağaçların tehlike oluşturmaması için kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aynı şekilde can ve mal kaybı yaşanmaması için rüzgarda uçan çatılara müdahale de bulunarak temizleme çalışmaları devam etmekte.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hepimize geçmiş olsun. Tüm Akyazı'yı etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve fırtına sonrası ekiplerimiz hemen harekete geçti. Çok sayıda ağaç devrildi. Bunlara müdahale edildi. Gece boyu çalışmalarımız sürdü. Devrilen ağaçları kaldırma ve yolları temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Parklarımızda da büyük hasarlar oluştu, Çok sayıda ağaç kaybettik. Hepsinin yerine yenilerini dikeceğiz" denildi.