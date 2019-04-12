Akyazı Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Vatandaşların yaz dönemini sinek ve haşeratlardan uzak, daha rahat bir yaz geçirebilmeleri için Akyazı Belediyesi ilaçlama ekipleri tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. Akyazı Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bahar aylarına girdiğimiz şu günlerde böcek ve haşeratın üremelerinin engellenmesi amacıyla yoğun ilaçlama çalışmalarımız başlamıştır. Kapalı kanalları, açık su kanalları gübrelikler ve larva üremesine elverişli alanların ilaçlanmasına ekiplerimiz devam etmektedir. Haftalık ve aylık programa bağlı olarak ilçemiz genelini her gün ilaçlamak durumundayız. İlaçlama çalışması yaparken çevreye ve bitki örtüsüne yararı olan arıların bu durumdan zarar görmelerini istemiyoruz. Bu sebeple arıcıların kovanlarını yaylalara ya da arıcılığa uygun mekanlara götürmelerini istiyoruz. Bu süreçte arıların zarar görmemesi için kovanların bulunduğu adresleri müdürlüğümüze bildirmelerini önemle rica ediyoruz. Mahalle arasında arıcılık yapan vatandaşlarımızın, düzgün ilaçlama yapılmasına engel olduklarını, bu yüzden diğer mahalle sakinlerinin mağdur ettiklerini unutmamalarını ve daha uygun yerlerde arıcılık yapmaları gerektiğini önemle rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.