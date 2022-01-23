Akyazı Belediyesi karla mücadele için teyakkuzda

Tüm tedbir ve imkanlarla sahada olduklarını belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için 24 saat sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren ilçede genelinde çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. 73 Mahallenin tamamında gece gündüz demeden kar küreme ve temizleme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “2 loder yükleyici, 2 greyder, 10 kamyonet, 14 JCB kepçe, 1 kar küreme ve tuzlama aracı ve 132 personelimizle sahadayız. Akyazı'nın her noktasında çalışıyoruz” dedi. Başkan Soykan, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür etti.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışının devam etmesinin beklendiğini belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Biz vatandaşlarımızın olumsuz bir durum ile karşılaşmamaları ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ekiplerimizle çalışmalarımızı 24 saat esasına göre devam ettireceğiz” diye konuştu. Vatandaşları olumsuz hava koşulları sebebi ile tedbirli olmaya davet eden Soykan, “Tüm hemşerilerimiz acil durumlarda belediyemize 444 90 54 numaralı telefondan ulaşabilirler” şeklinde konuştu.