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Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu Marmara 4'üncüsü oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri aracılığı ile düzenlenen ‘Hayallerini Sahneye Taşı’ yarışmasında Sakarya birinciliğini kazanan Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Marmara Bölgesinde ise 4’üncü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri aracılığı ile düzenlenen ‘Hayallerini Sahneye Taşı' yarışmasında Sakarya birinciliğini kazanan Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Marmara Bölgesinde ise 4'üncü oldu.


Kuruluşundan itibaren yetişkin ve çocuk tiyatroları, madde bağımlılığı, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk tiyatro gösterimi, Ramazan etkinlikleri, Dünya Kadınlar Günü, kadınlara yönelik yapılan şiddeti, engelliler günü, farkındalık eğitimleri gibi birçok alanda sosyal projelerde aktif olarak faaliyet gösteren Akyazı Belediyesi ‘Sokaktan Sana' Tiyatro Topluluğu Marmara dördüncüsü oldu. ‘Baba‘ adlı dram oyunu ile yarışmaya katılan topluluk her defasında izleyicileri etkilemeyi başardı. Aldığı 3 sahne ile göz yaşları arasında alkış seslerinin yükseldiği oyun seyircilerinden tam not aldı.

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