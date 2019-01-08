Akyazı Belediyesi tüm ekipleri ile kar mesaisinde

Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının çok fazla olması ile Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gün boyu kar küreme çalışmaları yapıyor. Birçok köyün yolu kapanma seviyesine gelmeden ekipler küreme çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Ayrıca buzlanma riski olan bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması gün boyunca devam ediyor. Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada; “Kar küreme çalışmaları her gün dağ köylerinde gerçekleştirmekteyiz. Dün geceden bu yana yağan yoğun kar nedeni ile çalışma sahamız bir hayli genişleyerek ova köyleri ve ilçe merkezide çalışmalarımız devam etmekte. Ekiplerimiz gece ve gündüz olarak sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapmakta” denildi.