İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akyazı Belediyesi tüm ekipleri ile kar mesaisinde

Akyazı Belediyesi dün geceden bu yana yağan yoğun kar sebebi ile tüm ekipleri ile kar mesaisi yapıyor.


Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının çok fazla olması ile Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gün boyu kar küreme çalışmaları yapıyor. Birçok köyün yolu kapanma seviyesine gelmeden ekipler küreme çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Ayrıca buzlanma riski olan bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması gün boyunca devam ediyor. Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada; “Kar küreme çalışmaları her gün dağ köylerinde gerçekleştirmekteyiz. Dün geceden bu yana yağan yoğun kar nedeni ile çalışma sahamız bir hayli genişleyerek ova köyleri ve ilçe merkezide çalışmalarımız devam etmekte. Ekiplerimiz gece ve gündüz olarak sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapmakta” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.